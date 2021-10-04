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Gündem Yunanistan'dan küstah provokasyon! Türk kıta sahanlığına girmeye çalıştılar
Gündem

Yunanistan'dan küstah provokasyon! Türk kıta sahanlığına girmeye çalıştılar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk kıta sahanlığına izinsiz girmeye çalışan Yunan gemisine anında müdahale edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 11:56:00 - 2021-10-04 11:56:43
Yunanistan'dan küstah provokasyon! Türk kıta sahanlığına girmeye çalıştılar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, kıta sahanlığına izinsiz giren araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Türk kıta sahanlığına girme girişimlerinde bulunan Yunan sismik araştırma gemisi Nautical Geo, yeni bir provokasyona daha imza attı.

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Yunan araştırma gemisi 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu.

Deniz Kuvvetlerinden müdahale

Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi.

Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkarıldı.

Öte yandan Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

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Yorumlar

eceli gelen Haçlı yunan itleri

eceli gelen itler çobanın değneğine işermiş
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Hamit

Nabız yoklama
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