Yunanistan'dan kötü haber! Vatandaşlar peş peşe uyarıldı: Korkunç görüntüler, şiddetli fırtına araçları devirdi!

Yunanistan'ın İskeçe şehrini şiddetli fırtına ve dolu vurdu. Şehirde büyük yıkım meydana gelirken çok sayıda araç devrildi.

Sabah saatlerinden itibaren Yunanistan'ın büyük bölümünü etkisi altına alan fırtına özellikle İskeçe'yi vurdu. Şiddetli fırtına ve dolunun etkisiyle şehirde büyük bir yıkım yaşandı.

Şehrin doğu girişine yakın bir yerde park edilmiş bazı arabaların devrildiği görüldü. Bölge sakinleri fırtınanın özellikle 10 saniyelik bir sürede büyük bir yıkıma yol açtığını çatılardaki kiremitlerin etrafa uçuştuğunu söyledi.

Çok sayıda ağaç da devrildi. Bu nedenle birçok yol da kapandı. Polis ve itfaiye sabah saatlerinden bu yana birçok probleme müdahale etmek zorunda kaldı.

Kötü hava koşullarının etkilediği bir başka yer ise Ftiotis oldu. Burada da devrilmiş teknelerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı tekneler rüzgarın etkisiyle karaya çıktı. Sahil bölgesindeki mağazalar büyük zarar gördü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cuma gecesinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Meteora Belediyesi'ne bağlı bazı köyler de boşaltıldı. Özellikle Kalogriani, Aidona, Glykomilia ve Chrysomilia köylerinin merkezle bağlantıları kesildi.

TÜRKİYE DE FIRTINA ETKİSİNDE

Türkiye'de de bugün Ege ve Marmara bölgeleri için kuvvetli lodos ve sonrasında yağış uyarısı verilmişti.

Çanakkale Boğazı da tedbiren çift taraflı olarak geçişlere kapatılmıştı.

CIARAN FIRTINASI AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNİ VURDU

FRANSA

Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Başbakan Elisabeth Borne, Normandiya bölgesinin Caen kentinde bir itfaiye istasyonuna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Ciaran Fırtınası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Borne, fırtına nedeniyle ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını, 47 kişinin de yaralandığını aktardı.

Fırtınanın ülkede ciddi hasara da sebebiyet verdiğine değinen Borne, fırtına sırasında acil yardım ekiplerinin 11 binin üzerinde müdahale gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ülkenin elektrik hatlarından sorumlu kuruluş Enedis'in verilerine göre, 523 bin kişi elektrik kesintisi nedeniyle mağdur oldu.

HOLLANDA

Hollanda'da etkisini sürdüren Ciaran Fırtınası nedeniyle üzerine ağaç devrilen 59 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Hollanda Limburg Polisinin X'ten yaptığı açıklamada, kuvvetli fırtına sebebiyle Venray'da üzerine ağaç devrilen 59 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, tedbir amaçlı sokağın ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamada, Ciaran Fırtınası nedeniyle ülkenin büyük bölümü için alarm seviyesinin "turuncu"ya çıkarıldığı ve mümkün olduğunda evden çıkılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberlerde, ülkenin birçok noktasında araçların ve yayaların üzerine ağaçların devrildiği aktarılırken, bazı okulların uzaktan eğitime geçtiği ifade edildi.

BELÇİKA

Belçika'yı etkisi altına alan Ciaran fırtınasında 1'İ çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Saatteki hızı ülkenin batısındaki Atlas Okyanusu kıyılarında 125 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle turuncu alarm verilen Gent kentinde bir parkta yürüyüşe çıkan iki kişinin üzerine ağaç devrildi. Yürüyüş yapanlardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Yine Gent şehrinde bir ağaçtan kopan dal parkta oynayan iki çocuğa çarptı. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk yaralandı.

Yetkililer, parkların fırtınalar sırasında kapalı kaldığını hatırlatarak, ağaçlık alanlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Anvers kentinde ise çatıdan kopan bir parçanın çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kentte çatı parçaları ve uçan nesneler çok sayıda binaya ve araca zarar verdi.

Halle kentinde de bir ağaçtan kopan dallar enerji hatlarının üzerine düşünce birçok mahalle elektriksiz kaldı.

Ülkede birçok tren seferi de rayların üzerine ağaçların devrilmesi nedeniyle iptal edildi veya ertelendi. Bazı yollar ise ağaçların devrilmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Bu nedenle yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.