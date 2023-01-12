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Gündem Yunanistan'dan kalleşlik Türkiye'den insanlık
Gündem

Yunanistan'dan kalleşlik Türkiye'den insanlık

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 20:28:00 -
Yunanistan'dan kalleşlik Türkiye'den insanlık

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Ocak saat 08.30 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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