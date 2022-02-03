Yunanistan'dan kahreden görüntülerle ilgili küstah savunma

Yunanistan yine bir göçmen faciasının faili konumunda. Daha önce kameralar tarafından defalarca kaydedilen ve göçmenlerin Türkiye'ye itilmesi noktasında gerçekleştirdiği şiddet eylemleri AB, BM gibi uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenen Yunanistan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği faciada sorumluluk kabul etmedi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mittarakis göçmenlerin Türkiye'ye itildikleri iddialarını yalanladı.

Soylu gerçeği gözler önüne sermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mültecilerin durumu ile ilgili sosyal medya hesabından 19 mültecinin yaşamını yitirdiği olay ile ilgili görseller paylaşmış ve Yunanistan'ın suçunu adeta gözler önüne sermişti.