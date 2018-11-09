0553 313 94 23
impression

Yunanistan'dan ipleri gerecek açıklama

Çipras, "Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını vurguladığı Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planı için "haklarını" kullanacaklarını belirtti.

09 Kasım 2018 Cuma 08:45
Yunanistan'dan ipleri gerecek açıklama

Yunanistan'da yayın yapan Alfa televizyonuna ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çipras, Türkiye ile ilişkilere dair soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planını Ege Denizi'nde uygulaması halinde Türkiye'nin "casus belli" kararını uygulaması ihtimalini değerlendiren Çipras, "Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız." ifadesini kullandı.

Çipras, meselenin dağınık bir şekilde gündeme geldiğini ve diğer siyasi partilerin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Başbakan Çipras, "Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, meclis yoluyla (karasularını) genişleteceğiz. Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İyonya Denizi'nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Çipras, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik üzerine bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye'yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor." 
Yunanistan'ın Türkiye'ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Çipras, egemenlik haklarından feragat etmeyeceklerinin altını çizdi. 
Öte yandan Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiğini belirterek, tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

12 MİL SORUNU

Yunanistan Meclisi, 1 Haziran 1995 tarihinde Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni oylayarak kabul etmesinin ardından sözleşmede geçen “Bir ülkenin kara suları azami 12 mildir” ifadesine istinaden Ege karasuları sınırını ileri bir tarihte 12 mile çıkaracağını açıklamıştı. TBMM 8 Haziran 1995’te Yunanistan karasularını 12 mile çıkardığı takdirde bunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından savaş sebebi sayılacağını ifade eden bir ortak bildiri yayınlamıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:45
  1. yunanistan
  2. Ege
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OHAL Komisyonu'ndan kritik açıklama
    1. OHAL Komisyonu'ndan kritik açıklama
    2. OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    3. Ezanı Türkçeleştirmenin hata olduğunu..
    4. Meteoroloji'den uyarı! Marmara'ya..
    5. Diyanet 8 bin 489 personel alımı ne..
    6. AK Parti'de Ankara için 4 isim!
    7. 'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız..
    8. Her gün Bayık ve Karayılan'la..
    9. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    10. Emine Erdoğan himayesinde..
    11. Altın fiyatlarında son durum altın..
    12. Çok konuşulacak ekmek açıklaması:..
    13. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    14. Efsane oyuncu futbola veda etti
    15. ABD'den 'Kaşıkçı konusunda hassasız'..
    16. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    17. CBC Sport ile UEFA Avrupa Lig maçları..
    18. Diyanet namaz vakitleri cuma namaz..
    19. Alman'a inat, imza yarın!
    20. Cami avlusunda korkunç infaz!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?