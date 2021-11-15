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Dünya Yunanistan'dan insanlık dışı karar!
Dünya

Yunanistan'dan insanlık dışı karar!

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacıları kurtaranlar için 25 yıla kadar hapis cezası vermeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 20:53:00 -
Yunanistan'dan insanlık dışı karar!

Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı bildirildi.

AA'nın haber portalı Euobserver'ın haberinden aktardığına göre, son birkaç yıldır Avrupa genelinde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) çalışanlarına yönelik insan kaçakçılığı dahil olmak üzere çeşitli davalar açıldığına dikkat çekildi.

Benzer durumdaki yaklaşık 60 davanın çoğunun Yunanistan ve İtalya'da kaydedildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı belirtilen haberde, Yunanistan merkezli bir STK olan Uluslararası Acil Durum Müdahale Merkezinde (ECRI) çalışan 3 kişinin, 2018 yılında tutuklandığı, bu kişilerin de içerisinde bulunduğu 24 kişiye insan kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar yöneltildiği hatırlatıldı.

Gönüllü arama kurtarma ekibi üyelerinden Sean Binder ve Sarah Mardini, 100 gün tutukluluk süresinin ardından kefaletle serbest bırakılırken, Yunan yargısının, mayıs ayında Somalili bir sığınmacı için insan kaçakçılığı suçlamasıyla 146 yıl hapis cezası istediği kaydedildi.

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