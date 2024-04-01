Yunanistan'dan İmamoğlu'na tebrik mesajı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Belediye Başkanı Haris Doukas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doukas, Türkçe olarak "Tebrikler" yazdı.

Doukas, şu ifadeleri kullandı: "Yeniden seçilmeniz son derece başarılı görev sürenizi taçlandırıyor. Modern ve demokratik bir şehir vizyonunuz hem Türkiye içinde hem de ötesinde ilham kaynağı oluyor. Ortak değerlerimiz ve şehirlerimizin karşı karşıya olduğu yeni zorlukları ele alma konusundaki güçlü kararlılığımız rehberliğinde işbirliğimizin sorunsuz olacağından eminim."

Dün de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a siyonist rejimden tebrik mesajı gelmişti.

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