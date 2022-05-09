Yunanistan'dan ikinci el provokasyon!

Yunanistan'ın tahrikleri, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinliğinin artmasından duyduğu rahatsızlık üzerine daha da arttı.

Son olarak Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri sonucu Frontex bütçesini onaylamayan Avrupa Birliği'nden darbe yiyen Yunanistan, suçüstü durumunu saptırmak ve Frontex olayını gündemden düşürmek için Türkiye'yi tahrik ediyor ve müdahaleye zorluyor. Bunu da provokatif eylemleri ve Ege'deki saldırgan tavrıyla yapıyor.

Son olarak 9-20 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağı uluslararası Tiger Meet Tatbikatı senaryosuna Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden ekler yapan Yunanistan, Türk Hava Kuvvetleri'nin çekilme kararı aldığı tatbikattaki düzenlemeleri geri çekmediği gibi Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri gereği yaptığı uyarılara da kulak tıkadı.

Bununla da yetirmeyen Yunanistan, Ege hava sahasında ihlallerini son dönemde hayli arttırdı. Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren, krizdeki Yunan halkının parasını savunma harcamalarına yatıran Yunanistan, Ege'de Rafale şımarıklığına kapıldı. Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alan Yunanistan, Ege'de ihlalleri arttırdı. Yunanistan, bu ihlallerde daha uzun kilitlenme menziline Rafale uçaklarını kullanıyor.

Misliyle karşılık

26 Nisan'dan bu yana Ege'de Türk hava sahasını onlarca kez ihlal eden Yunanistan'a karşı ilk günlerde iyi komşuluk ilişkileri gereği uyarıda bulunan, radar kayıtlarını ilgili makamlarla paylaşan Türkiye, ısrarlı ihlaller karşısında misliyle mukabele ediyor.

Hassas dengeler ve emir/talimatlar doğrultusunda kahraman pilotlar Yunanistan uçaklarına karşı 2 katıyla karşılık veriyor. Yunanistan'ın agresif tavırlarına karşı sahada verilen mücadelenin yanı sıra dış politikadaki dezenformasyon ve propaganda faaliyetleri de kanıt ve belgelerle çürütülüyor.

İkinci el provokasyon

Yunanistan Fransa'dan 12'si Fransa ordusunda kullanılmış ikinci el uçaklar olmak üzere olmak üzere 18 adet Rafale savaş uçağı satın almıştı. 6 uçaktan oluşan ilk parti teslimat ise Ocak ayı ikinci yarısında yapılmıştı. Yunanistan, toplam 18 savaş uçağı için Ocak 2021'de Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalamıştı.

11.5 milyar euroluk bir savunma programı açıklayan Atina yönetimi, firkateynler, torpidolar ve füzelerin alımı ve modernizasyonunu da içeren savunma programı kapsamında Kasım ayında da 24 adet F-35 için ABD'ye resmi başvuruda bulunmuştu.

Rafale uçaklarını Ocak'ta alan Atina'nın hızlı uyumu merak konusu. Yunan pilotların çok önce eğitim aldığı ya da uçakları Fransız pilotların kullanıyor olabileceği belirtiliyor.

Masaya gelmiyor

Türkiye'nin barışçıl çabalarla masaya davet ettiği Yunanistan, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 13 Mart'taki Türkiye ziyaretinde liderler nezdinde nisan ayında yapılması kararlaştırılmış olmasına karşın Ankara'daki Güven Arttırıcı Tedbirler Toplantısını bir kez daha ekti.

İki ülke savunma bakanlıkları arasında dördüncüsü yapılması planlanan toplantı, Türkiye'nin ısrarlı davetlerine karşın son bir yıldır Yunanistan'ın diyalog çağrılarına kulak tıkaması nedeniyle yapılamıyor.