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Dünya

Yunanistan'dan 'İHA' hamlesi

Yunanistan’ın İsrail’den kiraladığı Heron’lar Larissa’ya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:02:00 - 2020-07-04 23:34:45
Yunanistan'dan 'İHA' hamlesi

Yunanistan ve İsrail arasındaki imzalanan anlaşmanın neticesinde 2 adet Heron tipi İHA’nın Yunanistan’a geldiği ve Yunanlı personelin eğitimlere başladığı ifade ediliyor.

2 adet Heron tipi İHA’nın Yunanistan tarafından İsrail’den toplamda 39 milyon euroya üç yıl boyunca kiralandığı ve sonrasında da satın alınmasının planlandığı kaydediliyor.

Dün gece Yunanistan Parlamentosu’nda konuşan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, 2 adet Heron tipi İHA’nın Yunanistan’a geldiğini ve personelin eğitimlere başladığını dile getirdi.

Bakan Nikos Panagiotopulos, “İsrail Hava ve Uzay Endüstrisi ile “Heron” İHA kiralama sözleşmesi zaten yürürlükte. İHA’ların operasyonel çalışmalarına başlaması birkaç ay sonra gerçekleşecek. Sistemler geldi, personel eğitiliyor ve birkaç ay içinde deniz ve kara sınırlarımızda faliyet gösterecekler.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Birlik Gazetesi

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Yorumlar

Yasemin

Hepiniz gelin, Türkiye nin işi daha kolaylaşıyor, ALLAH in izniyle.israilin İHA. sinin işi bitti. NOKTA Türkiye nin İHA si yapılınca,
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