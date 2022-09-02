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Dünya Yunanistan'dan GKRY uçak hediyesi
Dünya

Yunanistan'dan GKRY uçak hediyesi

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, EMB-135 tipi uçak hediye etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 17:55:00 -
Yunanistan'dan GKRY uçak hediyesi

Rum lider Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da bir araya geldi.

Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Elefsina Askeri Havalimanı'na giden ikili, burada EMB-135 tipi uçağın teslimi için düzenlenen özel törene katıldı.

Miçotakis, törende yaptığı konuşmada, GKRY'nin doğal afetlerde Yunanistan'a yaptığı yardımlara işaret ederek bu uçağın, GKRY lideri ve hükümeti tarafından kullanılacağını vurguladı.

Yunanistan'a bu hediye için teşekkürlerini ileten Anastasiadis de "Kıbrıs, izole edilmiş bir ada. Yunanistan'ın bağlantı imkanlarına sahip değiliz. (Bu) Cumhurbaşkanı (GKRY lideri) ve genel olarak hükümet için her zaman bir sorun olmuştu." ifadelerini kullandı.

Atina, bu uçağı, Rafale ve Falcon tipi uçakları da üreten Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin etmişti.

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