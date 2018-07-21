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Yunanistan'dan geri vites! İade etmiyoruz

Yunanistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye iadesine karar verilen terörist Turgut Kaya’nın, Yunanistan makamlarına yaptığı siyasi iltica talebinin kabul edildiği bildirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:08
Yunanistan'dan geri vites! İade etmiyoruz

Yunanistan’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesine karar verilen terörist Turgut Kaya’nın, siyasi iltica talebinin kabul edildiği bildirildi.

Yunan Efimerida Syntakton gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Yunanistan İltica Dairesi, Yunanistan’da yakalandıktan sonra siyasi iltica talebinde bulunan 45 yaşındaki Kaya’nın başvurusuna onay verdi.

Haberde, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Kaya'nın, serbest bırakılıp bırakılmayacağı ya da Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in vereceği kaydedildi.

Yunanistan yasalarına göre, mahkemelerce suçluların ülkelerine iade edilmelerine yönelik verilen kararlara itiraz hakkına sahip Kontonis, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin Türkiye’ye iadesi yönünde karar verdiği Kaya'nın siyasi iltica talebinde bulunduğunu ifade ederek, nihai karar için Kaya’nın iltica talebinin sonuçlanmasının beklendiğini açıklamıştı.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Aranan teröristler listesi"nde yer alan Kaya, şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanmıştı.

Kaya, yakalandıktan sonra Yunanistan’da siyasi iltica talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, kısa bir süre önce, Türkiye’nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama kararı bulunan terörist Kaya’nın Türkiye’ye iadesi yönünde karar vermişti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:08
  1. Yunanistan
  2. teröristin iltica talebi

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