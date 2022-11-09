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Dünya Yunanistan'dan gaz hamlesi! Kardeş ülke bu oyunu bozabilir
Dünya

Yunanistan'dan gaz hamlesi! Kardeş ülke bu oyunu bozabilir

Yunanistan, Girit Adası’nın ve kıtasal Yunanistan’ın güneyindeki Mora yarımadasının güneyinde doğalgaz aramaya başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 07:07:00 - 2022-11-09 07:12:43
Yunanistan'dan gaz hamlesi! Kardeş ülke bu oyunu bozabilir

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Amerikan Exxon Mobil şirketinin önümüzdeki günlerde Girit Adası’nın ve kıtasal Yunanistan’ın güneyindeki Mora (Peloponez) yarımadasının güneybatısında sismik araştırmalar yapacağını açıkladı.

Sahalar, Türkiye için sorun teşkil etmiyor. Buna karşın Libya’nın tepki gösterip göstermeyeceği merak konusu. Atina’da bir süredir, ikili anlaşma bulunmadığından, Libya’nın tek taraflı kıta sahanlığı ilan edeceği senaryosu konuşuluyor.

Öte yandan Atina yönetimi, ABD’nin son yıllarda Balkanlar ile Avrupa’ya silah ve personel sevkıyatında kullandığı Dedeğaç limanını özelleştirme fikrinden vazgeçti. Başbakan Miçotakis, “mevcut ortamda stratejik, önem kazanan Dedeağaç limanının devletin kontrolünde kalmasını kararlaştırdığını” söyledi.

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