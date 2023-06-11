Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı! Az önce tüm dünyaya böyle duyurdular
Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi.
Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.
Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi.
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