Yunanistan'dan dikkat çeken İHA hamlesi
Yunanistan'ın kendine ait ilk İHA'nın yapımı için proje çalışmalarına başladığı belirtildi.. Dikey iniş ve kalkış özellikli olacak olan "VTOL" tipi İHA'nın, 20 kilograma kadar yük taşıyabilmesi hedefleniyor.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, projeye ilişkin Yunanistan Hava Sanayii’nde yapılan toplantıya, Maliye Bakanlığı yetkilileri ve konuyla ilgili üniversitelerin temsilcileri katıldı.
Üretilmesi planlanan "VTOL" tipi İHA'nın, milli savunma sistemleri, doğal afetler, kara ve deniz sınırlarının korunması gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor. Dikey iniş ve kalkış özellikli olacak insansız hava aracının, 20 kilograma kadar yük taşıyabilmesi amaçlanıyor.