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Yunanistan'dan darbecilere skandal imkan! İş yeri açmaya başladılar

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ’cü firariler, Selanik’te henüz resmi bir statüleri olmadığı halde iş yerleri açmaya başladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
Yunanistan'dan darbecilere skandal imkan! İş yeri açmaya başladılar

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından komşu ülke Yunanistan'a kaçan FETÖ’cü firariler, henüz resmi bir statüleri olmadığı halde Selanik şehrinde iş yerleri açmaya başladı.Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, Yunanistan'a kaçan FETÖ terör örgütü mensupları, ülkenin ikinci büyük şehri Selanik'in göbeğinde, en işlek caddelerde dükkan açmaya başladı. Selanik'te yaşayan FETÖ'cüler, Almanya'dan yayın yapan 'Qantara' haber sitesine röportaj verdiler.

Yunan makamlarına yaranabilmek için, "İnsanlığın ne olduğunu Yunanistan'da öğrendim" ya da "Yunanistan'da mültecilere Türkiye'de olduğu gibi kötü davranmıyorlar" türünden açıklamalar yapan firari FETÖ'cüler, "Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir köprü kuruyoruz" diyerek illegal faaliyetlerini de açığa vuruyor.

ÖRGÜT PARA YOLLUYOR

Yüzlerini ve gerçek isimlerini gizleyerek röportaj yapan FETÖ'cülerden 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni, 29 yaşındaki muhasebeci ve 35 yaşındaki inşaat mühendisi, FETÖ'nün kendilerine düzenli para gönderdiğini de itiraf ettiler. Paranın yanı sıra örgütün yurtdışındaki ağından bazen himmet de geldiğini ifade eden FETÖ'cüler, sığınma taleplerine cevap alabilmek için şimdilik Selanik'te ikamet ettiklerini söylediler.

YASA DIŞI AMA GÖZ YUMUYORLAR

FETÖ'cüler hakkındaki bir başka skandal da henüz talepleri kabul edilmemiş olmasına karşın Selanik'in göbeğinde ve en işlek caddelerinde dükkanlar açmaya başlamış olmaları. Röportajda kaçak bir FETÖ'cünün açtığı kahvaltı salonunda gerçekleşirken, birçok FETÖ'cünün kanuni hakkı olmamasına karşın Yunan makamların göz yummasıyla Selanik'te çok sayıda dükkan açtıkları haberde altı çizilen unsurlar arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
  1. Yunanistan
  2. Darbeci askerler
  3. fetö firarileri
  4. skandal karar
  5. iş yeri açmaya başladılar

YORUM YAZ

  • REZUNIREZUNI28 dk önce
    YUNANISTANDA IS YERI ACAN FETOCULAR PARAYI NEREDEN BULUYORLAR BUNLARA YUNANISTAN DEVLETI MALI YARDIMI VERIYOR YOKSA AVRUPANIN VE AMERIKANIN SIYONISTLERIMI DESTEKLIYOR .
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc11 dk önce
    Dokunmayjn. farelerinde yuvasi olsun. Sürüm sürüm sürünsünler. Türkiyede olsalar ya bir olaya karisacaklardir yada birilerini dolandiracaklardir. Görünürde yunan kiyagi gibi görünsede akrep yakinda yapacagini yapar. 5-10 bekliyelim bakalim.
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