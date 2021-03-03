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Dünya Yunanistan'dan 'Çavuşoğlu' açıklaması: Yardıma hazır olduklarını söyledi
Dünya

Yunanistan'dan 'Çavuşoğlu' açıklaması: Yardıma hazır olduklarını söyledi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Larissa'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Denidas'a ihtiyaç halinde yardıma hazır oldukları mesajını ilettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:25:00 - 2021-03-03 16:29:16
Yunanistan'dan 'Çavuşoğlu' açıklaması: Yardıma hazır olduklarını söyledi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı arayarak Larissa'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkesinin, ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de hazır bulundu, dayanışma ve desteğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bölgedeki bazı eski evler ile kilise ve okullarda hasar oluşurken, sarsıntıda can kaybı yaşanmamıştı.

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Yorumlar

Osman Aydin

Yahu su haberlerde nokta virgül kullanin. Insan haber anlamada zorllaniyor. Lütfen az ince olun!
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Putsavar

rabbim kat kat büyüklerini versin. Amin
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