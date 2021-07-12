Yunanistan'dan büyük skandal! Galatasaray geri dönme kararı aldı
Galatasaray, yeni sezon öncesi Olimpiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.
Olimpiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesine çirkin tavır.
Sarı-kırmızılı ekip, Yunanistan'da yaklaşık 2 saat bekletildi.
Nedeni ise, dün yapılan PCR testlerinin kabul edilmemesi. Yunan görevliler, yeni test yapılmasını istemesi.
Sorunun çözülememesi üzerine Galatasaray, İstanbul'a dönüş kararı aldı.