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Gündem Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye ile uzun süre savaşacak güce sahip değiliz
Gündem

Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye ile uzun süre savaşacak güce sahip değiliz

Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini itiraf eden Yunan basını, "Türkiye ile uzun süre savaşacak güce sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:10:00 -
Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye ile uzun süre savaşacak güce sahip değiliz

Yunan basınında Türkiye ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dışlanmaması gerektiği belirtilen yazıda "Türkiye ile tek başına ya da tecrit altında her karşılaştığımızda yenildik. 1897'de, 1922'de, 1974'te. İtalyanlarla hem Bulgarlarla hem de Arnavutlarla komşuyuz. Farklılıklarımız olabilir, onlarla savaşmış olabiliriz, ancak Türkiye ile uzun süre savaşacak bir güce sahip değiliz" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye bölgesel bir güç haline geldi"

Son on yıl içinde Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğine dikkat çekilen analiz yazısında Avrupa Birliği, ABD, Mısır, Fransa ve Suudi Arabistan'a çağrı yapıldı. Yazıda, "Türkiye'nin bölgesel egemenlik talebi yenilgiye uğratılırsa işbirliğinin operasyonel bir temele girmesi mümkün olacaktır" denildi.

star.com.tr

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Yorumlar

Hakan

Türkiye bölgesel değil küresel güçtür. Endişelenmeyin Coni abileriniz uzun sureli savaşı müsade etmez. Fethullah Gulenin ürkek kardeşleri sizi.
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