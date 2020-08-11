Yunanistan'dan bir küstah açıklama daha

Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan gerilimi devam ederken Yunan tarafından bir küstah açıklama daha geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin egemenlik haklarını savunacağını belirterek, Türkiye'ye Yunanistan kıta sahanlığından çıkma çağrısı yaptı.

Yeni açıklama

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir oldu bitti uygulamaya çalıştığını iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, küstah açıklamalarda bulundu. Yunan Bakan, "Akdeniz'deki fiili politikayı kabul etmeyeceğiz. Türkiye arama gemisini bölgeden çekmeli. Yunanistan egemenliğini ve haklarını savunacak. Türkiye'ye Yunanistan kıta sahanlığından derhal çıkma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Rum Yönetimi de coştu

Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın açıklamalarının ardından yüz bulan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden haddini aşan açıklamalar geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bölgede arama faaliyetleri gerçekleştiren Oruç Reis Gemisi'nin personelini uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.