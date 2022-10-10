Yunanistan’dan Avrupa'ya Türkiye çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke arasında olası savaş senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Yunanistan muhalefet partisi PASOK lideri Türkiye’yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

PASOK Başkanı Nikos Androulakis, ülkede yayın yapan MEGA televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye ile yaşanan krize değindi. Androulakis, “Türkiye meselesini iki farklı durumdan okuyabiliriz. Birincisi Türkiye’nin iç durumu ile alakalı. Erdoğan, uzun yıllardır uğraşları sonucu kendine bir rejim yarattı. Ancak şu anda seçimler risk altında. Erdoğan’ın tehlikede olması ise hem halkı hem de komşu ülkeler için oldukça tehlikelidir” dedi.

''Türkiye'ye silah satmayın''

Yunanistan’ın diplomasi istediğini öne süren PASOK lideri, Batı’ya seslenerek “Avrupa, Türkiye’ye silah satmayı bırakmalı. Diplomasi alanında Avrupa stratejisini değiştirmeli” dedi. Androulakis, “İki yıl önce Avrupa Parlamentosu’nu Türkiye’deki silah ambargosu için oylamaya ikna ettim ve aslında Almanya Parlamentosu’nun yarısı lehte oy kullandı.” dedi.

Bugün de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı anlaşmanın “yasa dışı olduğunu” ve buna karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını söyledi. Dendias, “Bu anlaşma Akdeniz’deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir” dedi.