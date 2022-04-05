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Gündem Yunanistan'dan alçaklık Türkiye'den insanlık!
Gündem

Yunanistan'dan alçaklık Türkiye'den insanlık!

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik botta düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 19:30:00 -
Yunanistan'dan alçaklık Türkiye'den insanlık!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında biri Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan 29 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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