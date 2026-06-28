Oh sadece yetmez! Beşiktaş'ın forvet listesinde o da var: Eldor Shomurodov!
Beşiktaş Yönetimi şu anda birçok yıldız golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın geniş listesinde Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov'un da bulunduğu öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş Yönetimi şu anda birçok yıldız golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'ın geniş listesinde Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov'un da bulunduğu öğrenildi.
Kartal, Güney Koreli Oh dışında kadrosuna yıldız bir forvet eklemek istiyor. Bu konuda uzun süredir çalışmalar var. Siyah-Beyazlılar'ın geniş listesinde Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov'un da bulunduğu öğrenildi. Başakşehir, Roma'dan kiraladığı oyuncunun bonservisini de almıştı.
Eldor Shomurodov, Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'in gol kralı olmuştu (22'şer gol). 30 yaşındaki santrforun Başakşehir ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var. İstanbul ekibi, çok yüksek bir teklif gelmediği sürece Özbek yıldızı satmayacak. Yani bu alternatif, finansal açıdan çok da cazip olmayacak!
Eldor Shomurodov'un Süper Lig'i tanıması çok büyük bir avantaj... 1.90 boyundaki santrforla başka takımların da ilgilendiği öğrenildi. Başakşehir cephesi ise son derece rahat. Eğer kafalarındaki miktar teklif edilirse, ayrılık gerçekleşecek. Onlar da Shomurodov yerine başka bir golcü getirecek.
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