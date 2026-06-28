Oh sadece yetmez! Beşiktaş'ın forvet listesinde o da var: Eldor Shomurodov!

Eldor Shomurodov, Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'in gol kralı olmuştu (22'şer gol). 30 yaşındaki santrforun Başakşehir ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var. İstanbul ekibi, çok yüksek bir teklif gelmediği sürece Özbek yıldızı satmayacak. Yani bu alternatif, finansal açıdan çok da cazip olmayacak!