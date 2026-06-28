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Bilindiği gibi değilmiş... 2024 yılında yapılan son araştırma: Para saadet getiriyor mu? Panaromik asansörde facia: 35 metreden yere çakıldı! Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi Oh sadece yetmez! Beşiktaş'ın forvet listesinde o da var: Eldor Shomurodov! Benfica boşuna tırmalıyor: Fenerbahçe'nin verecek Skriniar'ı yok Yayla yollarında karla mücadele! 5 metreyi aşan kar kütleleri temizleniyor İzleyicilerden büyük alkış aldı Türk Yıldızları 45 dakikada Belçika'yı fethetti Selma Savcı yazdı! Sözde oyuna bak, oynayan oyuncu müsveddelerine bak! Dijital altyapıda siber bağımsızlık hamlesi sürüyor: 4,5G’de hedef aşıldı, sıra 5G’de Emtia piyasalarında dolar fırtınası: Değerli metaller çakıldı
Doğa
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Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

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Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış’ta doğa ve yaban hayatı canlandı. Angut yavruları sulak alanda görüntülendi.

#1
Foto - Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yağmurların ardından açan güneşle birlikte hava sıcaklığı 21 dereceye ulaştı. Havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatında hareketlilik gözlendi.

#2
Foto - Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Sarıçam ormanları ve sulak alanlarıyla yaban hayvanlarına üreme ve barınma imkânı sunan bölgede, yaklaşık iki ay önce yumurtadan çıkan angut yavruları, sulak alanlarda böcek ve yosunlarla beslenirken görüntülendi.

#3
Foto - Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

İki aylık süreçte büyük ölçüde gelişimlerini tamamlayan yavrular, yakın zamanda uçmaya başlayacak.

#4
Foto - Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Kars’ta Angut yavruları sulak alanda böyle görüntülendi…

#5
Foto - Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Kars’ta Angut yavruları sulak alanda böyle görüntülendi…

#6
Foto - Yaz geldi, yaban hayat canlandı! Angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Kars’ta Angut yavruları sulak alanda böyle görüntülendi…

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