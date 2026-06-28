Bilindiği gibi değilmiş...2024 yılında yapılan son araştırma: Para saadet getiriyor mu?

Yüksek gelir grubunda bulunan bireyler daha düşük günlük stres seviyesi, daha yüksek pozitif duygu durumu ve daha güçlü psikolojik dayanıklılık gösterdi. Araştırmacılar, yüksek gelirin bireylere yalnızca harcama gücü değil, aynı zamanda zaman üzerinde daha fazla kontrol, daha rahat yaşam koşulları ve stres yaratan durumları azaltma imkânı sunduğunu belirtirken, gelir düzeyinin özellikle “günlük iyi oluş hali” üzerinde güçlü bir belirleyici olduğu vurgulandı. Eğitimin sağlık üzerinde daha güçlü etkisi var Araştırmaya göre, eğitim seviyesi yükseldikçe bireylerin kalp atış hızı ve tansiyon seviyeleri düşerken, sigara kullanım oranlarında da belirgin azalma görüldü. Araştırmacılar, eğitim düzeyinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılması, sağlık bilgisine erişim ve uzun vadeli karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Eğitim seviyesinin fiziksel sağlık üzerindeki etkisinin gelirden daha güçlü olduğu sonucuna ulaşıldı.