Bilindiği gibi değilmiş...2024 yılında yapılan son araştırma: Para saadet getiriyor mu?

Bilindiği üzere Parayla saadet olur mu olmaz mı? Parayla saadet olur mu olmaz mı? Bu sorunun her daim cevabı merak ediliyor. Bir araştırmaya göre farklı ortaya çıkıyor. Fakir ama mutlu olanların sayısı, varlıklı ama mutlu olanların sayısından çok çok daha az. Uzmanlar 72 bin kişiyle araştırma yaptı, sonuçlar çarpıcı.