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Panaromik asansörde facia: 35 metreden yere çakıldı!

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IHA Giriş Tarihi:

Panaromik asansörde facia: 35 metreden yere çakıldı!

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde bulunan panaromik asansörden manzara izlemek isterken dengesini kaybeden Ufuk Nuroğlu (41), 35 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

#1
Foto - Panaromik asansörde facia: 35 metreden yere çakıldı!

Olay Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park'ta bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki panaromik asansörden manzara izlemek isteyen Ufuk Nuroğlu dengesini kaybedip 35 metre yükseklikte aşağıya düştü.

#2
Foto - Panaromik asansörde facia: 35 metreden yere çakıldı!

Asansörün yanında hareketsiz birin yattığın gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Panaromik asansörde facia: 35 metreden yere çakıldı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - Panaromik asansörde facia: 35 metreden yere çakıldı!

Olay yeri inceleme ve ilgili birimin yaptığı ayrıntılı incelemede ilk belirlemelere göre Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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