Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven
Kocaeli'nin İzmit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, kentte büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Bu anlamlı gün kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından TCG Fırtına, İzmit Yat Limanı'na demirleyerek kapılarını halka açtı. Kayıt yaptıran yüzlerce kent sakini, gemi personeli rehberliğinde denizlerin çelik kalkanını yakından inceleme şansı bulurken, gemideki son teknoloji milli silah sistemleri ve askeri donanımlar görenleri kendine hayran bıraktı.