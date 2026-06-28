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Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, kentte büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Bu anlamlı gün kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından TCG Fırtına, İzmit Yat Limanı'na demirleyerek kapılarını halka açtı. Kayıt yaptıran yüzlerce kent sakini, gemi personeli rehberliğinde denizlerin çelik kalkanını yakından inceleme şansı bulurken, gemideki son teknoloji milli silah sistemleri ve askeri donanımlar görenleri kendine hayran bıraktı.

#1
Foto - Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

#2
Foto - Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

İzmit Yat Limanı'nda demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

#3
Foto - Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

Limana çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

#4
Foto - Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

Burada kayıt yaptıran ziyaretçiler, gemi personeli eşliğinde hücumbotu gezdi.

#5
Foto - Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

Ziyaretçilere, gemide bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

#6
Foto - Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

Hücumbotu ailesiyle ziyarete gelen Oğuzhan Meraklı, faaliyetin düzenlenmesinde emeği geçen Türk Deniz Kuvvetlerine ve diğer kurumlara teşekkür ederek, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

#7
Foto - Kocaeli'de TCG fırtınası esti! Düşmana korku dosta güven

Gemiyi ziyaret ederek oğlu Görkem'in merakını giderdiklerini dile getiren Meraklı, "Gemi güncel donanımlara sahip, gemi personeli de oldukça donanımlı. Denizlerde kendimizi güvende hissettik. Silah sistemlerinin bakımları çok iyi yapılmış. Sistemler denizde olmasına rağmen çok diri duruyordu. Silah sistemleri son teknoloji kullanılarak modern şekilde yapılmış. Gurur duyduk." ifadesini kullandı. Hücumbot, saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.

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