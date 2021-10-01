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Gündem Yunanistan’dan alçaklık! Türk yelkenlisini hedef aldılar
Gündem

Yunanistan’dan alçaklık! Türk yelkenlisini hedef aldılar

Doğu Akdeniz’de provokasyonlarına devam eden ve Ege Denizi’nde sık sık Türk balıkçı teknelerini taciz eden Yunan askeri güçleri bu kez bir Türk yelkenlisini durdurarak aradı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 10:00:00 -
Yunanistan’dan alçaklık! Türk yelkenlisini hedef aldılar

AB’nin üye ülkelerin sınırlarını korumak için oluşturduğu FRONTEX gücüne ait Portekiz bayraklı tekneyle, M/Y Dardanelles’i durduran Yunan deniz komandoları elleri sürekli silahlarında, teknenin kapalı bölümlerini aradı. Assos açıklarında durdurdukları tekneye çıkan 2 Yunan deniz komandosu, insan kaçırdıklarından şüphelendiklerini belirterek arama yapacaklarını belirtti.

Zorla aradılar

Teknenin kaptanı Emre Aksoy ise herhangi bir ihbar olmadan yapılan aramanın uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyleyerek, Türk bayraklı teknede arama yapılması için Türk yetkililerinden izin alınmasını talep etti. Yunan subay ise, direnişle karşılaşırlarsa sert karşılık verecekleri tehdidinde bulunarak, yeklenlinin kapalı bölümlerini aradı. Tekne kaptanı Emre Aksoy gergin dakikaların ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı arayarak yaşananları anlattı.

‘Elleri sürekli silahtaydı’

Milliyet’e konuşan Aksoy, “Yunan askerlerinin ellerinin sürekli silahlarının üzerinde olması, bizi Midilli’ye çekme tehditleri ve izinsiz kamaralara bakması tacizin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu taciz hepimizi üzdü” dedi.   Görüntüleri çeken Uğur Turhan ise “FRONTEX teknesinin bu şekilde davranmaması gerekirdi” dedi.

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