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Dünya Yunanistan’dan akılalmaz iddia! Türk savaş uçakları önünü kesti
Dünya

Yunanistan’dan akılalmaz iddia! Türk savaş uçakları önünü kesti

Yunanistan basını, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun adaya giderken bindiği helikopterin Türk savaş uçakları tarafından engellendiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:17:00 -
Yunanistan’dan akılalmaz iddia! Türk savaş uçakları önünü kesti

Doğu Akdeniz’de haklı mücadelesini sürdüren Türkiye’ye karşı Rum ve Yunan basınında kışkırtıcı haberler gelmeye devam ediyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun, 3 günlük ziyarette bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirilmişti.

Sakellaropulu, Yurt dışına yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği söyleşide "Kıbrıs ve Yunanistan'ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı. Sakellarupulu küstah tavırlar, Türkiye’yi saldırganlıkla suçladı.

Sakellaropulu, uluslararası anlaşmalar dahilinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 F-16 jeti refakatinde, orduya ait helikopterle gitmişti.

Alçak Yunan medyası Türk savaş uçaklarının Meis ve Karaada’ya gitmek için Cumhurbaşkanının bineceği helikopteri "rahatsız edebileceklerini" iddia etmişti.

Hareketlenen Türk savaş uçakları

To Vima gazetesi ise skandal ifadelerle hareketlenen Türk savaş uçaklarının, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından engellendiği söyledi.

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Yorumlar

meral geyik

Lan ben bu karıyı cemal sargut sandım, cumhurbaşkanımı la bu?
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