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Dünya Yunanistan’dan açık kapı
Dünya

Yunanistan’dan açık kapı

Yunanistan hükümet sözcüsü: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis telefon görüşmesi yapabilir.”

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:23:00 -
Yunanistan’dan açık kapı

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyo Petsas, Yunan kanalı SKAI TV’de katıldığı bir programda Türk-Yunan görüşmelerinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in telefonla görüşme ihtimalinin olduğunu ve bu kapının açık olduğunu açıkladı.

Petsas, güven, tutarlılık ve hazırlıklı iletişim için koşullar olduğu sürece hiç bir iletişim seviyesinin dışlanmadığını da ekledi.

Dün (15.09.2020) NATO karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüldüğü bir toplantı yapılmış ve bir sonraki toplantının 17 Eylül’de olması planlanmıştı.

Ne olmuştu?

Oruç Reis sismik araştırma gemimizin Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) alanımız içerisinde araştırma yapmaya başlamasıyla; Yunanistan sözde MEB alanının ihlal edildiğini öne sürmüş, 1923'teki Lozan ve 1947'deki Paris anlaşmalarının ilgili maddelerine aykırı davranarak adaları silahlandırmaya başlamıştı.

Kaynak: Skai.gr

 

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