Yunanistan’dan 300 milyon euroluk hamle: Tanksavar gücü baştan kuruluyor

Yunan ordusunda yeni bir adım atılıyor. OnAlert tarafından yapılan habere göre Yunan Kara Kuvvetleri, yaklaşık 300 milyon euro bütçeli bir ihale ile yeni nesil taşınabilir tanksavar (A/T) sistemleri arayışına girdi. Habere göre bu program sadece basit bir silah alımı olmayacak. Bu kapsamda Ukrayna Savaşı’ndan çıkarılan dersler ve Rus menşeli sistemlerin (Kornet, Fagot) azalan lojistik desteği nedeniyle tanksavar gücünün tamamen yeniden yapılandırılması planlanıyor.

OnAlert’in haberine göre Yunanistan’ın mevcut envanterinde bulunan Rus yapımı KORNET-E ve FAGOT sistemleri, Batı ile Moskova arasındaki kopukluk nedeniyle yedek parça ve teknik destek sorunlarıyla karşı karşıya. Atina, bu sistemleri emekli ederek cephe hattında boşluk oluşmadan modern, Batı standardında ve “akıllı” mühimmatlarla yer değiştirmek istiyor.

Yunanistan, tek bir sistem üzerinden ilerlemek yerine farklı birimlerin spesifik ihtiyaçlarını karşılayacak çok katmanlı bir savunma yapısı kurmayı hedefliyor. Bu stratejinin en üst segmentinde yer alan Akeron MP ve Spike LR2, 5 ile 5,5 kilometrelik menzilleri ve ağ merkezli harp kabiliyetleriyle hem araçlardan hem de piyade tarafından kullanılabilen stratejik çözümler olarak öne çıkıyor.

Özellikle Akeron MP, “Man-in-the-loop” teknolojisiyle pilotun fırlatmadan sonra bile hedefi değiştirmesine olanak tanımakta.

Sahada kanıtlanmış çözümlere odaklanan ikinci katmanda ise ABD yapımı FGM-148 Javelin, tankların en zayıf noktası olan taretin üst kısmına gerçekleştirdiği “Top Attack” dalışıyla muharebe başarısını sürdürmekte.

Piyadenin en yakın dostu olarak görülen üçüncü grupta, Ukrayna’da efsaneleşen ve tek bir askerin 800 metreye kadar etkili olmasını sağlayan NLAW ile sadece tanksavar değil, sığınak delici ve aydınlatma gibi çok yönlü mühimmatlar atabilen Carl Gustaf M4 geri tepmesiz tüfek yer alıyor. Son olarak, özellikle adalardaki savunma ve hızlı tepki birlikleri için kütlesel bir ateş gücü ve doyurma saldırısı kapasitesi yaratmak adına, düşük maliyetli, tek kullanımlık ve kullanımı son derece basit olan AT4 sistemi, ekonomik bir çözüm olarak listenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

İHALE KRİTERLERİ VE BEKLENTİLER

Yunan Genelkurmayı (GES) seçim yaparken sadece teknolojiye değil, şu kriterlere de bakacak:

• Ege Adaları vs. Meriç Hattı: Adalarda hafiflik ve taşınabilirlik; Meriç’te (Evros) ise menzil ve zırh delme gücü öncelikli.

• Lojistik ve Yerli Katkı: Teslimat süreleri, bakım maliyetleri ve programda Yunan savunma sanayiinin ne kadar pay alacağı.

Sonuç olarak Yunanistan, birkaç metreden onlarca kilometreye kadar uzanan, aşılması zor bir tanksavar ağı kurmayı hedefliyor.