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Dünya Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı
Dünya

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya'ya mektup yazarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğunu belirterek silah ihracatı yapmamasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:12:00 -
Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı

Yunanistan ve Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken, Atina yönetimi peş peşe provokatif adımlar atmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'yle olan Gümrük Birliği anlaşmasını sonlandırmasını isteyen Yunanistan şimdi de Almanya, İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye silah ihracatı yapmamasını talep etti.

3 ülkeye Türkiye mektubu

İspanya, Almanya ve İtalya dışişleri bakanlarına bir mektup gönderen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 'kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu' belirtti.

Almanya'dan özel istek

Dendias, "AB üyeleri, askeri teçhizatları -Türkiye gibi- saldırgan eylemlerde bulunmak ya da bölgesel istikrarsızlık oluşturmak için kullanan üçüncü ülkelere ihracatı askıya almakla yükümlü" ifadesini kullanan Yunan bakan, özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Türkiye'ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç ihracatı yapmamasını istedi.

 

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