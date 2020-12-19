Yunanistan’daki sığınmacı kampında fareler bebekleri ısırıyor

Münübe Yılmaz

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan’ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe Sığınmacı Kampı'nda farelerin bebekleri ısırdığını söyleyerek, kamptaki yaşam koşullarının korkunç olduğunu dile getirdi. Passauer Neue Presse gazetesine röportaj veren Müller, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında genel olarak durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekerek, Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nın da çıkan bir yangının sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve yeni kamptaki koşulların da iyileşmediğini aktardı. "Herkes, yangının ardından korkunç vaziyetin düzeleceğini düşünüyordu ancak hakikat ne yazık ki öyle değil" diyen Müller, "Yeni kurulan Kara Tepe Kampı'nın da daha iyi olmadığı açıkça ortada. Hatta aksine, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, burada fareler, ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldı" ifadesinde bulundu. Kamptaki durumu "Bunlar, Avrupa'nın ortasında feci durumlar" sözleri ile niteleyen Müller, sığınmacılar için kış mevsimi ile birlikte en sert günlerin de kapıda olduğunu belirtti. Müller "Kaçış esnasında tecavüze uğrayan ve her türlü hijyen ve tıbbi destekten mahrum bir halde yere oturmuş doğum yapmayı bekleyen Afrikalı kadınlarla görüştüm. Hiçbir hayat böyle başlamamalı" diyen Müller sığınmacıların geldiği ülekelere yönelik yatırımların da artırılması gerektiğini vurguladı. Midilli Adası'ndaki Moria Kampı, geçen eylül ayında yanarak yok olmasının ardından, Ada'da, eski bir askeri eğitim bölgesi olan Kara Tepe'de, halihazırda 7 bin 300 kişinin yaşadığı geçici bir kamp kurulmuştu.