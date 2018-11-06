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Yunanistan'daki mülteci kampında dram!

Avrupa Konseyi, Yunanistan'daki mülteci kamplarındaki yaşam koşullarının kötüye gittiğini açıkladı.

06 Kasım 2018 Salı 17:07
Yunanistan'daki mülteci kampında dram!

Avrupa Konseyi Yunanistan'daki on binlerce mültecinin yaşam koşullarının endişe verici durumda olduğunu duyurdu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic tarafından açıklanan raporda haddinden fazla insanın sığdırıldığı kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapıldı.

Raporda özellikle ebeveyni olmayan 3 bin dolayındaki çocuğun durumundan endişe duyulduğu ve çocukların büyük bölümünün yetişkinlerle birlikte konteyner ve çadırlarda barındırıldıklarına dikkat çekildi.

Rapor, Haziran ayında iki uzmanın yaptığı beş günlük denetleme sırasında elde edilen verilere dayanılarak hazırlandı. Raporun hazırlandığı dönem Yunanistan'da resmi verilere göre 65 bin mülteci bulunuyordu.

Kapasitenin iki katı mülteci

Avrupa Birliği'nin mali katkıda bulunduğu "kabul merkezlerinde" 6 bin 400 kişilik kapasite bulunmasına rağmen raporun hazırlandığı dönemde, aralarında hamile ve bebekli annelerin de bulunduğu 11 bin 500 mültecinin barındığı kaydedildi. Aradan geçen zamanda kamplara sığınan mülteci sayısının daha da arttığı ve Eylül ayında 20 bine ulaştığı belirtiliyor.

Raporda kamp sakinlerinin duş ve tuvaletleri kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdukları ve refakatçisiz kadın ve çocukların sıhhi tesislerde cinsel tacize uğradıklarına da dikkat çekiliyor.

Mepanews

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:07
  1. Yunanistan
  2. Mülteci Kampı

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