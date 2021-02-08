Yunanistan'da Türkiye paniği! Yeni rotayı duyurdular

Doğu Akdeniz ve Ege'de sürekli tansiyonu yükselten Yunanistan, Fransa'dan Rafale alıp ABD'ye F-35'ler için talepte bulunarak Türkiye'ye karşı ciddi bir silahlanma süreci başlattı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz Eylül ayında, 11.5 milyar euro'luk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye'ye karşı üstünlük kurmaya çalışan Yunanistan, Türkiye'nin diğer ülkelerden almak istediği silah sistemlerine de engel olmaya çalışıyor.



Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz aylarda Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep etti. Dendias ayrıca verdiği röportajda Almanya'nın Türkiye olan yumuşak tavrının sonuç vermediğini, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

Dendias, Alman mevkidaşına ülkesinde bu denizaltılardan dört tane olduğunu ve bu sayede Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de stratejik avantajın kendilerinde olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos geçen ay telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşı Florence Parly'den. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de AB üyesi Yunanistan’a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye’ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi. Karrenbauer ise, Alman Thyssen firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek, üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki “Oruç Reis” krizi sırasında Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması talebini AB Zirvesi’ne taşımış, ancak beklediği desteği bulamamıştı.

Yunan medyası da, Türkiye'ye karşı yaptırımları engelleyen ülkenin Almanya olduğu her fırsatta yineleyerek, Berlin'e karşı sert bir tutum sergiliyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, katıldığı bir toplantıda, Almanya'nın Türkiye'ye 6 adet Reis sınıfı (214) denizaltı satmasından endişeli olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkartılarak yaptırıma uğratılmasını örnek veren Yunan Başbakan, "Almanya Türkiye'ye saldırı denizaltıları ihraç etmeyi planlıyor. Bu bizi endişelendiren bir konu" ifadelerini kullandı.



Fransa'dan 2,3 milyar euro karşılığında 18 Rafale savaş uçağı alan Yunanistan'ın şimdiyse yeni bir hedefi var. Yunan medyasındaki haberlere göre Yunanistan, Rafale'den sonra rotasını Barracuda denizaltılarına çevirdi.

Yunan medyasının, Barracuda denizaltılarının tespit edilmesinin zor olduğunun altını çizdiği haberde, Exocet SM39 Block-2 füzeleri ve F-21 ağır torpidoları gibi modern ve etkili silahlarla donatılacağı vurgulandı. Haberde ayrıca bu denizaltıların, Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda güçlü bir varlığa sahip olmak istediği Doğu Akdeniz için doğru tercih olduğu savunuldu. Haberde ayrıca Almanya'nın Türkiye'ye olan tutumu da eleştirildi.