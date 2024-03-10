Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

Resmi olarak 1 Mart tarihinde başlayan Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Yunanistan Konsolosluğu ile acenteler arasındaki engele takıldı. Belirsizliğe fiyat tarifesi ve koşulların yol açtığı öğrenildi.

Çözüm için görüşmeler sürerken, Türk tatilcilerin merakla beklediği kapıda vize uygulamasının en erken Nisan ayında başlayabileceği ifade edildi.

Yunan adalarına gitmek isteyen Türk vatandaşlarına kolaylık sağlayan ve Ege’deki 10 adayı kapsayan kapıda vize uygulaması, resmi açıklamalara göre 1 Mart tarihinde yürürlüğe girecekti. Ancak Yunanistan Konsolosluğu ile acenteler arasındaki engeller aşılamayınca uygulama ertelendi.

Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan türk vatandaşları için 2024 yılında 60 € kapıda vize bedeli ödeyerek 1 yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu vize ile birlikte schengen vizesine ihtiyaç olmayacak. Yunanistan kapı vizesine nasıl başvuru yapılır buna bir göz atalım.

Kapıda vize için oraya gittiğinde kapıda para ödeyip girebileceğin bir vize türü olarak düşünebilirsin. Ancak bu vize için de daha önceden başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru süresi için 1 haftalık bir süreye ihtiyacın olacak.

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Kapıda vizenin şartları!

En az 6 ay geçerliliği bulunan bordo pasaport

Gidiş-dönüş feribot bileti

Otel rezervasyon formu

Pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması

Seyahat sigortası

Vize başvuru formu

3 aylık banka hesap dökümü (konaklama yapacaksan)

60 € vize ücreti