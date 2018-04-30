Yunanistan'da Türk rüzgarı esti!

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) düzenlediği dün başlayan ve bugünkü yarışlarla sona eren organizasyonda İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri; 36 altın, 14 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 55 madalya elde etti.

Yunanistan'da bulunan ve telefonla açıklama yapan yüzme eğitmeni Duran Arslan, yarışmalara İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü adına 11 sporcuyla katıldıklarını söyledi.



GURUR DUYULACAK BAŞARI



Sporcuların gösterdikleri başarıyla gurur duyduklarını aktaran Arslan, şöyle konuştu: "Sporcularımız yarışmalarda 36 altın, 14 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Sporcularımızdan Karin Paker 5 altın, Kader Öcal 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, Muammer Can Demirci 5 altın, Berkin Kutlu 5 altın, 1 gümüş, Melih Onur Şırlak 1 gümüş, 2 bronz, Betül Malkoç 6 altın, Emirhan Yılmaz 3 altın, 3 gümüş, Miraç Mola 5 altın, Doruk Gayır 1 bronz, Emine Avcu 1 altın, 4 gümüş, Nisanur Gürses 3 altın, 3 Gümüş ve 1 bronz madalya kazandı."