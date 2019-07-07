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Yunanistan'da seçimin galibi belli oldu! Çipras düştü

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi. Türkiye'deki solcuların da desteklediği Çipras ağır yenilgiye uğradı.

07 Temmuz 2019 Pazar 19:11
Yunanistan'da seçimin galibi belli oldu! Çipras düştü

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Çipras ağır yenilgiye uğradı

Anketlere göre 38 ila 42 arasında oy oranına sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

ND'nin 155-167 arası milletvekili çıkararak 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu sağladığı sandık çıkış anketlerine göre, SYRIZA'nın milletvekili sayısı 77-88 arasında kalacak.

Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND'nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.

Yüzde 6-8 arasında oy oranına sahip olması beklenen PASOK'un omurgasını oluşturduğu KINAL'ın meclisteki üçüncü parti olması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) oy oranının yüzde 5-7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Altın Şafak büyük oranda oy kaybetti

Aşırı sağ Altın Şafak'ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek.

Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3'lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:

ND yüzde 38-42, SYRIZA yüzde 26,5-30,5, KINAL yüzde 6-8, KKE yüzde 5-7, MERA 3-5, Altın Şafak yüzde 2,8-4,8, Yunan Çözümü 2,5-4,5.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 19:11
  1. seçim
  2. yunanistan
  3. DÜNYA Haberleri
  4. Kiriakos Miçotakis
  5. Yeni Demokrasi
  6. SYRIZA
  7. Altın Şafak

YORUM YAZ

  • Mustafa DOĞANMustafa DOĞAN40 dk önce
    demek ki yunan seçmen chp seçmeni gibi tıpış tıpış koyun gibi değilmiş...
  • ahmetahmet44 dk önce
    Turkiyede emperyalist ABD/nato gudumunde olmayan gercek solcu var miymis:) ABD/NATO nun kucagina tam oturan, daha cok ABD askeri üs acilsin diyen cipras solcu muymus:))

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