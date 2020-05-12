Yunanistan'da sağlık sektörüne darbe hemşirelerden geldi

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, Yunanistan'da protestolar eşliğinde kutlanıyor. Yunan sağlık çalışanları, koronavirüsten dolayı felç olan sağlık sisteminin geçmişten gelen kronik sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

Aksam.com.tr'nin Kathimerini'den aktardığı habere göre, Yunanistan’daki Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nde hastane çalışanlarının sağlık sistemindeki “kronik sorunlara” ve içinde bulundukları şartlara dikkat çekmek için protesto gerçekleştireceğini açıkladı.

Kathimerini'nin “Hastane çalışanları yoğun bakım yatağı ve Kovid-19 testi talep ediyor” başlıklı haberinde, Yunanistan’da şu an sağlık alanında yapılan harcamaların, gayri safi yurt içi hasılanın yalnızca yüzde 4,7’sine tekabül ettiği kaydedildi. Bu rakamın, artan ihtiyaçları karşılama noktasında yetersiz kaldığı belirtildi.

Yunan doktorlar ve hemşireler, söz konusu rakamın AB ortalaması olan yüzde 7,5’e çıkarılmasını ve bir yılda işi bırakan ortalama 1.500 sağlık çalışanına karşılık yılda 3 bin ila 4 bin arasında çalışanın işe alınacağı bir program oluşturulmasını istiyor.

Federasyon, yaşanan bu sağlık kriziyle ilgili olarak, mevcutta 2.000 olan yoğun bakım yatağı sayısının 3 bin 500’e çıkarılmasını, koronavirüs hastalarıyla yakın temasta olan çalışanlar için alınan önlemlerin artırılmasını, bütün çalışanlara ve hastaneye giriş yapan hastalara test yapılmasını talep ediyor.