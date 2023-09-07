  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ’nün ideolojisi dipdiri! İstanbul'un göbeğinde 'dinler arası diyalog' konseri!

Cemil Kılıç ayet inkar edip Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'ni hedef aldı!

En keskin milli teknolojik gözümüz ASELPOD göklerde: ASELSAN mühendisleri pilotlarımızın emrinde

Binlerce kişi ağa takıldı! Android kullananlara büyük tuzak

Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı! O anlar anbean kaydedildi

İslam Memiş’ten parayı oraya yatıranlara uyarı: Dikkat edin canınız fena yanacak

Faruk Akşit ilk kez duyurdu! Kızılelma'ya takılan yerli motorun gücünü duyan Ukraynalılar bakın hemen ne yaptı

2023 model Tofaş Şahin Türkiye’ye geldi! Fiyatı bomba

Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Yerin dibine batsın sözde karikatürünüz! Sultan Abdülhamid’e büyük saygısızlık
Dünya Yunanistan'da Ordu devreye girdi!
Dünya

Yunanistan'da Ordu devreye girdi!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:10:00 -
Yunanistan'da Ordu devreye girdi!

Şu ana kadar 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin kayıp olduğu fırtına sebeiyle Yunan ordusu da devreye girdi.

Şu ana kadar 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin kayıp olduğu fırtına sebeiyle Yunan ordusu da devreye girdi.

Selden etkilenen şehirlerde göreve başlayan Yunan askerleri, evlerinde mahsur kalan insanları kurtarmaya başladı. Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürerken Yunan ordusu da devreye girdi. Yunan askerleri, selin vurduğu Kardiçe kentinde mahsur kalanları şişme bot ve kepçelerle kurtardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23