Yunanistan'da Ordu devreye girdi!
Şu ana kadar 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin kayıp olduğu fırtına sebeiyle Yunan ordusu da devreye girdi.
Şu ana kadar 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin kayıp olduğu fırtına sebeiyle Yunan ordusu da devreye girdi.
Selden etkilenen şehirlerde göreve başlayan Yunan askerleri, evlerinde mahsur kalan insanları kurtarmaya başladı. Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürerken Yunan ordusu da devreye girdi. Yunan askerleri, selin vurduğu Kardiçe kentinde mahsur kalanları şişme bot ve kepçelerle kurtardı.