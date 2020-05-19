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Spor

Yunanistan’da ligler 6 Haziran’da başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle askıya alınan Yunanistan Süper Ligi’nde kulüpler ligin 6 Haziran’da yeniden başlatılması konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:44:08 -
Yunanistan’da ligler 6 Haziran’da başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle askıya alınan Yunanistan Süper Ligi’nde kulüpler ligin 6 Haziran’da yeniden başlatılması konusunda anlaştı.


Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı ertelenen liglerin durumu belli olmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan’da takımlar oynama kararı aldı. Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun 6 Haziran’da devam etmesi için kulüplerin anlaştığı ve bu talebin onay için federasyona iletileceği ifade edildi.


Normal sezonu tamamlanmış olan Yunanistan Süper Ligi’nde play-off öncesinde Olympiakos 66 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, PAOK 59 puanla ikinci, AEK ise 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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