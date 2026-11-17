Sessiz sedasız bunu mu yapacaklar? Emre Belözoğlu sezon sonunda istifa edecek!
Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul, 2027'nin Haziran ayında yapılacak. Ve Emre Belözoğlu'nun seçim öncesinde istifa kararını açıklayacağı konuşuluyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul, 2027'nin Haziran ayında yapılacak. Ve Emre Belözoğlu'nun seçim öncesinde istifa kararını açıklayacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrasında göreve Emre Belözoğlu getirilmişti. 46 yaşındaki çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. Bu arada mevcut Başkan Aziz Yıldırım, sonuçlardan bağımsız olarak sezon sonunda her koşulda görevini bırakacağını açıklamıştı.
Sarı-Lacivertli ekipte olağan seçimli genel kurul, 2027'nin Haziran ayında gerçekleştirilecek. Ve Emre Belözoğlu'nun yeni başkan ve yönetimin üzerinde baskı oluşturmamak için seçim öncesinde istifa kararını açıklayacağı konuşuluyor. Ancak bu hamle kesin bir ayrılığı yanında getirmiyor.
Eğer yeni başkan ve idareciler, genç hocayla devam etme kararı alırsa Emre Belözoğlu da görevini sürdürecek. Buna benzer hamlelere daha önce de tanıklık etmiştik. 46 yaşındaki teknik adamın Fotospor'a göre; Fenerbahçe'nin başında sergileyeceği performans, kendi geleceğini de belirleyecek.
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