Eğer yeni başkan ve idareciler, genç hocayla devam etme kararı alırsa Emre Belözoğlu da görevini sürdürecek. Buna benzer hamlelere daha önce de tanıklık etmiştik. 46 yaşındaki teknik adamın Fotospor'a göre; Fenerbahçe'nin başında sergileyeceği performans, kendi geleceğini de belirleyecek.