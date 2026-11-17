Yanıltıcı reklam yapan firmaya 5 milyon lira idari ceza uygulandı Reklam Kurulunun Kasım ayı toplantısında öne çıkan konulardan birinin de, indirimli satış reklamları olduğunun altı çizilerek, yapılan incelemelerde, bir firmanın mağazasında satışa sunulan bütün ürünlerde tüm tüketicilere her gün yüksek oranlarda indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı, ancak bu indirim vaatlerini gerçeğe uygun şekilde yerine getirdiğini ispatlayamadığı tespit edildiği kaydedildi. Tüketicilerde sürekli ve yüksek oranlı indirim yapıldığı algısı oluşturarak satın alma kararlarını etkileyen söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildiği de ifade edilerek, ilgili firma hakkında 5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiği aktarıldı. "Mobil telefon tarifelerinin ‘12 ay' veya ‘12 fatura dönemi' gibi ifadelerin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığı belirlenmiştir" Mobil iletişim sektöründeki tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımların da Ticaret Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği de belirtilerek, "Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, mobil telefon tarifelerinin ‘12 ay' veya ‘12 fatura dönemi' gibi ifadelerle tanıtılmasına rağmen fiilî taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığı belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, tüketicilerin abonelik başlangıcından itibaren bir yıl boyunca aynı tarifeden yararlanacakları beklentisiyle işlem gerçekleştirdikleri, ancak fatura kesim tarihine bağlı olarak yalnızca bir günlük kullanımın dahi ayrı bir fatura dönemi kabul edilebildiği ve bu nedenle taahhüt süresinin fiilen bir aya yakın kısalabildiği tespit edilmiştir. Tüketicilere sunulan süre algısı ile hizmetin fiilî taahhüt süresi arasındaki farklılığın aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek söz konusu tanıtımlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer verildi.