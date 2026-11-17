“Babam” dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu sırtından hançerlediği kongrede delegeleri pavyon köşelerinde dağıtılan dolarlarla satın aldığı soruşturma dosyalarına yansıyan, yeniden aday gösterme karşılığında partisine bağlı belediye başkanlarından yüklü miktarda para topladığı savcılık soruşturmalarında yer alan Özgül Özel, rüşvetsiz iş yapmıyor. “Şaibeli kurultay” davasından çıkan “Mutlak butlan” kararı sonrası CHP’den götürdüğü 90 milletvekili ile Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’in, partisinin ilk kurultayında, başlangıçta 80 kişi olarak belirlediği Parti Meclisi (PM) üye sayısını istifaların önüne geçmek için önce 150’ye çıkarması, kurultayın ikinci gününde, 10 kişi daha ekleyerek 160’a yükseltmesi, “Siyasi rüşvet” olarak değerlendirilirken, “Özel’in rüşvetsiz işi yok” tezini doğruluyor.

“TAMAMEN SİYASİ RÜŞVET!”

CHP’ye yakın isimlerden, Siyasi Hat Genel Yayın Yönetmeni Tolgahan Erdoğan, Yeni Parti’nin şişirilmiş Parti Meclisi’ne ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Türkiye siyasetinde görülmemiş bir durum. Yani 160 kişiyle bir parti yönetilemez. Baktığınız zaman ortalama 60 kişiyle bütün siyasi partiler yönetilir. Bunu CHP döneminde 80’e çıkardılar önce. Aynısını burada da uygulayacaklardı. Tam kurultay yaklaştıkça kimseyi dışarıda bırakmamak için önce 150’ye çıkardılar. Son günde büyük krizler yaşandı. İlk gün bir liste açıkladılar. Bu listede olmayan isimler, işte Umut Akdoğan gibi, Özgür Karabat gibi bazı isimler üzerinden büyük kriz çıktı. İşte adı dava dosyalarında geçen isimleri değerlendirmedik dediler. Ama orada da şöyle bir itiraz oluşmuş. ‘Siz bu isimleri almazsanız o zaman bu davalara sahip çıkmıyorsunuz. Bu arkadaşları peşinen suçlu ilan ediyorsunuz havası oluşur’ denmiş. Bu yüzden de o arkadaşları alabilmek için 160’a çıkardılar. 40’ı akademisyen diyorlar ama 40 tane akademisyenin orada ismi ben sayamadım. Yani söyleyebilen varsa buyursun. Orada 40 tane akademisyen yok. Çoğu siyaset yapan isimler. 160 kişiyle bir kere parti yönetilemez. Bir de şunu soruyorum ben; bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ndeyken 80 tane parti meclis üyesinin yaptıkları masraflar ortada. Bunların aylarca otellerde konaklamaları, yemeleri, içmeleri hepsi parti bütçesinden karşılanmış. Şimdi aynı şekilde Yeni Parti’de de bu 160 tane parti meclis üyesinin konaklamalarını, ulaşımlarını, yemelerini, içmelerini karşılayabilecekler mi? Buyursunlar, görelim. 160 kişiyle yani herkes 3 dakika konuşsa 6-7 saat toplantı yapar. Artık bu toplantıyı genel merkezde yapacak bir alan dahi yok. Yani bu tamamen bir siyasi rüşvet. Bu kart vizitten ibarettir. Onun dışında da buradan sağlıklı bir parti yönetimi yapısı çıkmaz. Özgür Özel herkese bir kartvizit dağıttı. Ama partiyi yine çekirdek 15 kişiyle oluşturacak, MYK ile yönetecek. Bu parti meclisinde hiçbir şekilde bir söz hakkı, bir geçerliliği olmayacaktır. Bir de Özel’in ‘CHP’yi geri alacağız’ açıklaması vardı. Gözleri hâlâ CHP’de. Çünkü bir yandan maddi sıkışıklıkları devam ediyor. Parti kurulduğunda bağış kampanyası yaptılar. 600 milyon toplandı. Ve o gün de kendileri resmi olarak bu rakamı açıkladılar. 600 milyon rakamı şu anda hâlâ aylardır bu skandallardan sonra 1 milyar olmuyor. Yani bu para hep 600’de kaldı. Ve maddi olarak da hâlâ CHP’deki rahatlığı, ekonomik ortamı da özlüyorlar. Yani burada yine bu iş tamamen bir maddi çıkar sevdasıdır. CHP’yi geri almaktan kasıtları aslında atanın mirasına, baba ocağına sahip çıkmak değil. Aslında gözleri önümüzdeki dönem Hazine’den gelecek. 2.6 milyar Lira hazine yardımı. Başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL 160 KİŞİYE ÇIKARDIĞI PM ÜYELERİNDEN BAĞIŞ ALMIŞ MIDIR?”

CHP’li Gazeteci Mustafa Yavuz da şunları söyledi; “Özgür Özel, 160 kişiye çıkardığı Parti Meclisi üyelerinden bir bağış almış mıdır? Bunu merak ediyorum. Yakında kokusu çıkar. 80 milletvekiline ulufe dağıtır gibi PM üyeliği dağıttığı belli. Geri kalanlar acaba ne verdi de PM’ye girdiler? Kamuoyu bunu merak ediyor. Özgür Özel, iki gün kurultay yaptı; kimse ne dediğini anlamadı. En son da çıktı ve ‘CHP’yi geri alacağı.’ dedi. Belli ki Yeni Parti’de işleri kesat, gözü tekrar CHP’ye dikti. CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin’in buna karşılık güzel bir sözü var; ‘CHP, yakıtı bitenlerin gelip yakıt ikmali yapacağı bir istasyon değildir. CHP, birkaç kişinin siyasi hesabından çok daha büyük bir baba ocağıdır’…”