Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan kişilerin teknelerle Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, 16 Kasım günü Çeşme Marina'da hareket etmeye hazırlanan teknelere müdahale etti. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerden G.A.'nın (28) uyuşturucu ticareti, E.E.D.'nin (33) çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.E.A.'nın (24) kasten öldürme ve çeşitli suçlar, M.E.O.'nun (21) yağma ve suç örgütü üyeliği, A.B.'nin (30) çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, U.Y.'nin (38) ise uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından arandığı belirlendi. Ayrıca C.B.'nin (35) İstanbul'da işlenen bir cinayet nedeniyle arandığı tespit edildi. Operasyonda kaçışı organize ettiği değerlendirilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

TEKNELERDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Teknelerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 fişek ele geçirildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 283. maddesi ve göçmen kaçakçılığı kapsamında adli işlem başlatıldı.