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Spor

Yunanistan'da kulüpler ligin 6 Haziran'da başlatılması için anlaştı

Yunanistan Süper Ligi ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 07:42:00 -
Yunanistan'da kulüpler ligin 6 Haziran'da başlatılması için anlaştı

Yunanistan Süper Ligi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligin 6 Haziran'da yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun 6-7 Haziran'da devam etmesi için kulüplerin anlaştığı ve bu talebin onay için federasyona iletileceği belirtildi.

Şampiyonun play-off sistemiyle belirlendiği Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos, normal sezonu 66 puanla lider olarak tamamlamıştı.

 

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