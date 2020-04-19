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Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

2020-04-19 06:16:36 -
Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

ÇANAKKALE (AA) - Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli gemideki yolculardan 89'u, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik gruptan 89'u, İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Çanakkale'ye getirildi.

Karantinada kalacak 2'si yabancı uyruklu 89 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirildi.

Bu arada polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

- 3 Nisan'da karantinaya alınmışlardı

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.

Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapmıştı.

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