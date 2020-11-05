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Aktüel Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı
Aktüel

Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:34:12 -
Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye 3 kişinin sahte Yunan kimliğiyle yakalandığı bildirildi.

"Kathimeri" gazetesinin haberine göre, başkent Atina'nın merkez bölgesinde rutin polis kontrolünde durdurulan 3 FETÖ üyesinin üzerlerinden sahte Yunan kimlikleri çıktı.

FETÖ'cülerin, polis sorgusu sırasında kendilerini "Gülenci" olarak ifade ettiği kaydedildi.

Zanlılardan ikisinin emniyet yetkililerine, kendilerini "eski memur" olarak tanıttığı, Yunan makamlarının ise FETÖ'cülerin bu iddiasını doğruladığı aktarıldı.

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