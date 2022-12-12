Yunanistan'da eylem! Zam istediler
Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, hayat pahalılığına karşı maaşlarına zam talebiyle gösteri yaptı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, hayat pahalılığına karşı maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.
Emekli birliklerinin çağrısı ile Klathmonas Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, parlamento binasına yürüdü.
Son dönemdeki hayat pahalılığına dikkati çeken emekliler, maaşların artırılması ve sağlık sisteminin güçlendirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.