  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'da eylem! Zam istediler
Dünya

Yunanistan'da eylem! Zam istediler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, hayat pahalılığına karşı maaşlarına zam talebiyle gösteri yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 19:31:00 -
Yunanistan'da eylem! Zam istediler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, hayat pahalılığına karşı maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.

Emekli birliklerinin çağrısı ile Klathmonas Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, parlamento binasına yürüdü.

Son dönemdeki hayat pahalılığına dikkati çeken emekliler, maaşların artırılması ve sağlık sisteminin güçlendirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23