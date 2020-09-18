Yunanistan’da deprem!
Yunanistan’da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
Yunanistan’da 5.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiği duyuruldu.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da yer alan Jeodinamik Enstitüsü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Girit Adası'nda kaydedildi
Açıklamaya göre; Girit Adası'nda deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti: 5.4
Girit Adası’nın güney kıyısında bulunan Arvi sahil kasabasının 19 kilometre açıkları ile Iraklio kentinin 52 kilometre güneydoğusunda 5.4 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi.
40 km derinlikte oldu
Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
Can ve mal kaybı olup olmadığı belli değil
Yunanistan'da yaşanan depremde can ve mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.