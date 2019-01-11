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Yunanistan'da büyük olaylar! Öğretmenler sokağa indi

Yunanistan'da binlerce öğretmen, atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti. Olaylarda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

11 Ocak 2019 Cuma 18:38
Yunanistan'da büyük olaylar! Öğretmenler sokağa indi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sözleşmeli öğretmenlerin düzenlediği protesto gösterisinde, bazı gruplar ile polis arasında arbede yaşandı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla, kent merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüyen çoğunluğunu sözleşmeli öğretmenlerin oluşturduğu yüzlerce gösterici, öğretmenlerin atanma kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti.

Görüşme talep ettiler

Başbakan Aleksis Çipras ve Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu ile görüşme talep eden göstericiler, önce Meclis binasına daha sonra da Başbakanlık binasının bulunduğu caddeye girmek istedi.

Polis engeliyle karşılaşan göstericilerden bazıları, caddeyi kapatan polis otobüslerini devirmek istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Yunan medyasında yer alan haberlerde ise arbedede iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:38
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